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افتتاح المعرض العشرين للفنان إبراهيم إسماعيل


افتتح محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد وبحضور الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. بدر الدويش معرض الفنان التشكيلي القدير إبراهيم إسماعيل.
وفي تصريح خاص أكد الأمين العام لقطاع الفنون د. بدر الدويش على أهمية المعرض العشرين للفنان التشكيلي إبراهيم إسماعيل وصفه بأنه يشكل نظرة معمقة بما يمتلكه هذا الفنان القدير من رصيد وتجربة وتميز في التعامل مع حرفته التشكيلية. كما شدد د. الدويش على الاستمرارية المتميزة التي يشتغل بها هذا الفنان الذي يمتاز بالعمق والمقدرة على استلهام الواقع بمعطيات فنية إبداعية عالية الجودة.
من جانبه وجه الفنان القدير إبراهيم إسماعيل إلى عشاق الفن التشكيلي لمتابعة معرضه الذي يقام في صالة الفنون في ضاحية عبدالله السالم، كما ثمن الدعم الإيجابي الذي تحظى به الحركة التشكيلية من لدن الجهات الرسمية وعلى رأسها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وقياداته.


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