مال وأعمال

استقبلت شركة الخطوط الجوية الكويتية وفداً ايرلندياً رفيع المستوى يتقدمه وزير الدولة للتجارة والأعمال في جمهورية ايرلندا بات برين، وسفير جمهورية ايرلندا في دولة الامارات العربية المتحدة ايدان كرونين، وعدد من المسؤولين الايرلنديين والشركات الايرلندية، وكان في استقبال الوفد رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم، والرئيس التنفيذي بالتكليف الكابتن عبدالحليم زيدان، والادارة التنفيذية وعدد من المسؤولين في «الكويتية».

هذا وقد رحب رئيس مجلس ادارة الكويتية بوزير التجارة والوفد المرافق له، واثنى بدوره على العلاقات التي تجمع بين الكويت وجمهورية ايرلندا، حيث قال: «يسعدنا استقبال وزير الدولة للتجارة والأعمال في جمهورية ايرلندا بات برين، وسفير جمهورية ايرلندا في دولة الامارات العربية المتحدة ايدان كرونين والوفد المرافق لهما في بلدهم الثاني الكويت وتحديداً في مبنى شركة الخطوط الجوية الكويتية الرئيس، حيث إن تلك الزيارة تعد فرصة مناسبة وجيدة للطرفين وذلك لتعزيز وتنمية العلاقات التجارية من خلال الخطوط الجوية الكويتية في مجال الطيران وتطويرها بما يعود بالمنفعة سواء على الخطوط الجوية الكويتية أو للشركات المتخصصة بقطاع الطيران بشكل عام في جمهورية أيرلندا، حيث تخلل الاجتماع طرح الخدمات المتوفرة من قبل كبرى الشركات الأيرلندية المختلفة المختصة في مجال صيانة وهندسة تكنولوجيا الطائرات وتقديم خدمات مناولة الطائرات والنقليات وادارة المطارات وغيرها وقد تم الاتفاق مع الجانب الايرلندي على عقد اتفاقات واجتماعات مشتركة في المستقبل القريب وهو الامر الذي يعكس وينمي العلاقات بين البلدين».

وأضاف الجاسم: «الخطوط الجوية الكويتية تحرص دائماً على تطوير منظومتها من خلال الاطلاع على أحدث ما يقدمه قطاع الطيران، وزيارة الوفد الايرلندي اليوم تؤكد حرص الشركة المتواصل على فتح أفق وأبواب جديدة لتحديث خدماتها ومنتجاتها بما يتناسب مع عملائها ويلبي احتياجاتهم وطموحاتهم ويجعل اختيارهم للسفر على الخطوط الجوية الكويتية في المقدمة دائماً».

واختتم الجاسم موجهاً كلمته للوفد: «نرحب ونتشرف بكم دائماً في الكويت ومتقدماً لمعالي الوزير بات برين والوفد المرافق له بجزيل الشكر ووافر الامتنان على تلك الزيارة الكريمة ومتطلعاً الى زيارات واجتماعات أخرى مستقبلية».

من جانبه، عبر وزير الدولة للتجارة والأعمال في جمهورية ايرلندا بات برين عن سعادته من تلك الزيارة، متطلعاً الى تعاون مشترك يجمع بين الشركات الايرلندية والخطوط الجوية الكويتية في مجال الطيران وبما يعزز العلاقات بين جمهورية ايرلندا والكويت الصديقة متقدماً بوافر الشكر للخطوط الجوية الكويتية وعلى رأسها رئيس مجلس ادارتها يوسف الجاسم على حفاوة الاستقبال وتخصيص هذا الاجتماع الذي تم بين الطرفين، آملاً أن يكون هنالك تعاون مع الناقل الوطني للكويت.

هذا وتخللت الزيارة جولة في معرض الخطوط الجوية الكويتية الدائم في مبنى الشركة الرئيس حيث قدم رئيس مجلس الادارة شرحاً مبسطاً عن أهم الحقب في تاريخ الشركة كما سلط الضوء على تطور الاسطول والشركات التابعة للخطوط الجوية الكويتية والتعرف على أهم خدماتها التي تقدم للركاب.

