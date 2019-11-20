مال وأعمال

أظهرت دراسة حديثة أن اجمالي قيمة الأصول المالية الكلية للتمويل الاسلامي على مستوى العالم يصل الى مستوى 2.43 تريليون دولار وفق بيانات العام 2017 منها 1.72 تريليون دولار أصول للبنوك والصيرفة الاسلامية ويتوقع ارتفاع قيمة الأصول بواقع 56% الى مستوى 3.8 تريليونات دولار بحلول العام 2023 منها 2.44 تريليون دولار كأصول للمصارف الاسلامية.

ولفتت الدراسة التي تضمنها العدد الجديد من مجلة بيت المشورة وأعدها الباحث نافذ الهرش أن التمويل الاسلامي العالمي يتركز بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث تستحوذ أسواق التمويل الاسلامي الخليجية على حصة تبلغ 40.3% من أصول المؤسسات المالية الاسلامية حول العالم فيما تستحوذ باقي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حصة تبلغ 38.6% من اجمالي الأصول المالية الاسلامية أما آسيا فستتأثر بحصة تبلغ 18.7% من الأصول الاسلامية وتستحوذ أفريقيا على حصة 0.8% بينما تسيطر أسواق أوروبا وأميركا واستراليا على حصة تبلغ 1.7% من الاجمالي وفي المقابل فان عدد عملاء المصارف الاسلامية يبلغ مستوى 100 مليون عميل على مستوى العالم ومع ذلك لا تزال حصة كبرى تبلغ 75.12% من قاعدة العملاء المحتملة للتمويل الاسلامي غير مستغلة ولا يزال القطاع يتمتع بقدرة استيعابية كبرى حيث يمكنه أن يستوعب المزيد من المتعاملين.

