مال وأعمال

دشنت «دل مونتي» منشأتها للمنتجات الطازجة في الكويت وذلك في اطار خطتها لتوسيع حضورها في العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة ومتابعة قصة نجاحها التي حققتها في هذه المنطقة منذ 2007 ابتداءً من دولة الامارات العربية المتحدة.

وحضر حفل الافتتاح كل من محمد أبو غزالة، رئيس مجلس الادارة لشركة «دل مونتي»، ولاري ميموت، نائب سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى دولة الكويت، وشاري ستاوت، المسؤول التجاري بالسفارة الاميركية في الكويت، وصقر ابو شتال، سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى الكويت، وأيمن الباشا، المدير التجاري لقسم الأغذية الطازجة لمركز السلطان، ومكرم ملاعب، المدير التنفيذي لمركز السلطان، ومنتصر القدح، المدير العام لشركة «ماكدونالدز» في الكويت، وشربل بوموسى، مدير ادارة المشتريات والجودة لشركة «ماكدونالدز» في الكويت، وأيان باركس، نائب رئيس وحدة الانتاج، ادارة الأغذية والمطاعم لمجموعة الشايع، ومحمد عباس، نائب الرئيس الأول لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة «دل مونتي»، وأكرم كمال، المدير العام لشركة «دل مونتي» في الكويت.

وقال محمد عباس، نائب رئيس مجلس الادارة لشركة «دل مونتي» ان منشأة المنتجات الطازجة الجديدة تعتبر انجازاً آخر تحققه «دل مونتي» ضمن اطار استراتيجية التوسع الخاصة بها في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سيعزز هذه الاطلاق الجديد من مكانتنا كمزود رائد للخضراوات والفواكه الطازجة. وأضاف: «لقد كانت النجاحات التي حققتها «دل مونتي» في المنطقة منذ عام 2007 نتيجة طبيعية لشغفها الذي يمتد لأكثر من 125 عاماً في تقديم الأغذية والمنتجات الصحية، وان منشأة المنتجات الطازجة الجديدة هي المزود المختار لهذ النوع من الأغذية لشركات كبيرة مثل «ماكدونالدز» في الكويت الأمر الذي يبرهن على جودة المنتجات والخدمات التي نقدمها».

