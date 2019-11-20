مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في احتفال معهد دسمان للسكري، بيوم السكري العالمي من خلال يوم توعوي مفتوح، وذلك جريا على عادته السنوية في الرعاية والمشاركة بهذا الاحتفال للعام الثامن على التوالي، تقديرا لاهمية التوعية بالسكري، ودعما لاعمال وانشطة معهد دسمان والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وفي اطار الدور الاجتماعي لـ «بيتك» الذي يولي اهمية كبيرة لملف الخدمات الصحية والطبية ويعتبرها ركيزة اساسية في جهوده لخدمة المجتمع.

وشهد الحفل حضورا كبيرا من مسؤولين ومواطنين واعضاء في السلك الدبلوماسي واطباء واختصاصيين وسط جمهور غفير، واستحوذ جناح «بيتك» على اهتمام واسع وكبير من المشاركين في الحفل، حيث شاركت شركة «بيتك تكافل» احدى شركات مجموعة «بيتك» في الحفل، كما وزع «بيتك» بالتعاون مع «بك» بعضا من منتجاته الغذائية بشكل مجاني على الحضور، وكان اليوم بشكل عام عبارة عن يوم مفتوح حفل بالعديد من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية تضمنت: فحوصات طبية، استشارات طبية وغذائية، عروضا صحية وتوعوية للأطفال وأنشطة ترفيهية ومسلية للعائلات

وقد شمل الحفل اجراء تحاليل طبية متنوعة وشاملة للحضور، وتقديم ارشادات طبية ونصائح عن التغذية واقامة معرض تثقيفي، كما تم تعريف الزوار بمشاريع الأبحاث التي يقوم معهد دسمان بتنفيذها، واخر الدراسات المتعلقة بالسكري وطرق الوقاية لصحة افضل وحياة افضل.

