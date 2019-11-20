مال وأعمال

حصلت مجموعة الخليج للتأمين على (جائزة العلامة التجارية) مرة اخرى من المنتدى العالمي للعلامة التجارية، منظمة عالمية غير ربحية مقرها لندن، انكلترا.

وقال مدير أول المجموعة – ادارة الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين خالد السنعوسي هذه الجائزة تمثل تقديراً للجهود التي نبذلها من أجل تقديم أفضل الخدمات للعملاء والشركاء والمساهمين والارتقاء بالعلامة التجارية الى أبعد الحدود. وتسعى الخليج للتأمين على الدوام لتكون الخيار الأول للعملاء في جميع الأسواق التي تتواجد فيها، وقد كان عام 2019 تحديداً عاماً حافلاً بالانجازات حيث استمررنا بتصنيفنا الائتماني الثلاثي من (S&P (A-), A.M. BEST (A و(A3) MOODY’S، وكذلك حصلنا على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لتميّز الأعمال لنكون من أوائل الشركات الكويتية التي تحصل على هذه الجائزة. وهذا يعكس جهد مجموعة الخليج للتأمين وشركاتها التابعة بما يعكس جودة خدماتنا وتميّزها».

وتهدف مجموعة الخليج للتأمين الى أن تصبح وجهة مرغوبة بشكل أكبر في قطاع التأمين مع التركيز بشكل أساسي على بناء العلاقات طويلة الأمد التي تتميز بالقوة وتقوم على الاحترام المتبادل.

يذكر أن المنتدى العالمي للعلامة التجارية يسعى الى النهوض بمعايير العلامات التجارية لما فيه مصلحة الصناعة والمستهلكين. وتستند لجنة التحكيم للجائزة على ثلاثة معايير هي تقييم العلامة التجارية، دراسات سوق المستهلك والتصويت على شبكة الانترنت. وبصفتها الشركة الرائدة في مجال صناعة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد تفوقت مجموعة الخليج للتأمين في جميع المعايير وتم اختيارها كأفضل علامة تجارية.

