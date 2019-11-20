مال وأعمال

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أكد المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري د. يوسف الابراهيم أن هناك ضرورة لتحفيز إجراء حوار مفتوح بشأن مستجدات التحديات الاقتصادية التي تواجه واضعي السياسات في الكويت، بالإضافة إلى أهمية إصلاحات القطاع العام في تحقيق حوكمة أفضل في العالم العربي.

واستعرض الابراهيم في الحلقة النقاشية التي عقدها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أمس، بعنوان «إصلاح القطاع العام من أجل حوكمة أفضل، استعرض التدابير الأساسية المطلوبة لتعزيز مؤسسات المالية العامة ولاسيما تلك التي تخلق بيئة مواتية لتعزيز كفاءة القطاع العام، وشفافيته وخضوعه للمساءلة.

وقد شارك في الحلقة مدير إدارة شؤون المالية العامة لدى صندوق النقد الدولي د. فيتور غاسبار ومدير مشروع إصلاح وتطوير الإدارة الحكومية في الكويت غادة خلف .

وقد تناول غاسبار في نقاشه إصلاحات القطاع العام الرامية إلى تعزيز إطار الحوكمة بناء على تجارب البلدان من مختلف مناطق العالم.

وركزت السيدة غادة خلف في مداخلتها على الإصلاحات الحكومية التي تساعد على تحقيق رؤية الكويت عام 2035 «كويت جديدة» ضمن المشروع الذي يقوده المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالاشتراك مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

واستهل السيد غاسبار عرضه بالحديث عن أمبروجيو لورينزيتي ورمزية «الحكومة الجيدة والحكومة السيئة» في جداريته التي تزين ميدان «بلاتزو بوبليكو» الرئيس وسط مدينة سيينا الإيطالية، وهي جدارية تعبر بشكل مجازي عن الفلسفة السياسية وراء مفهوم الحوكمة.

وتكشف الجدارية عن مكنونها الرمزي في جزئية ذات دلالة أكثر من غيرها تُظهر الحاكم وقد تصدر المشهد وسط اللوحة مقيد اليدين بحبل متصل بميزان العدل مروراً بالمواطنين. وبعبارة أخرى، ترتبط الحكومة الجيدة بالقيود والضوابط المؤسسية الموجودة في أيدي المجتمع المدني النشط والحريص على المشاركة.

مكافحة الفساد

وقال غاسبار إن ضعف مكافحة الفساد يُعد أحد أعرارض الحوكمة السيئة. كما شبّه د. غاسبار الحوكمة بنظام السباكة الذي تتدفق موارد الاقتصاد عبر جميع قنواته، مؤكدا على أن الفساد يتسبب بحصول حالات تسرب تقوض من فعالية السياسات العامة، وتقود على نحو أهم إلى النيْل من مصداقية الحكومة بين المواطنين. وتوصلت أحدث الد ا رسات التحليلية التي أج ا رها صندوق النقد الدولي إلى أدلة تثبت أهمية الدور الذي تؤديه مؤسسات المالية العامة في الوقاية من الفساد واحتوائه، حيث تُوجد علاقة ارتباط على سبيل المثال بين شفافية المالية العامة وتدني العبء الإداري، اونخفاض مستويات انتشار الفساد.

وفي معرض التركيز على الأهمية الجوهرية لتعزيز شفافية المالية العامة كإحدى سبل إ لزام الحكومات بمبادئ المساءلة، أكد على الأهمية المركزية التي تكتسيها شفافية التعامل مع المال العام لضمان توظيفه بما يلبي احتياجات المواطن وتحقيق كامل معالم المساءلة.

وأضاف أن استخدام الميزانيات العمومية في القطاع العام يُعد من أساليب رفع مستويات الشفافية والمساءلة .

وأضاف لذلك السبب، شرع صندوق النقد الدولي في الدعوة إلى اعتماد العمومية في القطاع العام، مؤك ا على أن الذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد التركيز على التدفقات المالية أو أشكال العجز لمعرفة ما تملكه الدولة أو ما يترتب عليها من ديون، يفتح الباب أمام إجراء حوار مستنير بين المواطن والدولة.

وقال تؤدي الشفافية إلى تحسين جودة المعلومات في مجالات مثل معرفة الآثار عبر الفترات الزمنية للخيارات المتعلقة بالسياسات ومواطن التعرض لمخاطر المالية العامة التي من شأنها أن تعزز من جودة تحرك الحكومة وإجراءاتها.

وبين أنه عادة ما تجني الحكومات التي تتوخى الشفافية أكثر من غيرها ثمار عملها من خلال تحقيق تصنيف أفضل لجدارتها الائتمانية، وانخفاض كلفة حصولها على التمويل. وأشار إلى أن المنهج القائم على استخدام الميزانية العمومية في القطاع العام يكتسي أهمية من نوع خاص في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية لا سيما وأن تلك الموارد بإمكانها أن تهيمن على أصول القطاع العام في البلدان المنتجة للسلع الأولية كما هي الحال في النرويج، وكازاخستان وغيانا. ويتسدعي الحجم الكبير لتلك الأصول وجود ترتيبات قوية على صعيد الحوكمة وعلى المستوى المؤسسي، إلا أن البلدان الغنية بالموارد تعاني بشكل عام من ضعف مؤسساتها مقارنة بالبلدان الأخرى. وأكد د. غاسبار على أنه لا مفر من بناء القدرات الضريبية لتحقيق الشفافية والمساءلة ولاسيما أنها ضرورية لرفع قدرات الدولة عموما كشرط لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، مضيفاً أن وجود نظام ضريبي حديث سيوفر فرصة لبناء المؤسسات والقدرات اللازمة لتطبيقه . كما إن إصلاح المنظومة الضريبية سوف يحسن الجودة ومدركات العدل والإنصاف لأنه ينبغي لمعظم المستفيدين من خدمات الحكومة أن يدفعوا ضريبة لتمويل الموازنة، وهو ما سوف يتيح بهذه الطريقة الحفاظ على المزيد من إيرادات النفط للأجيال القادمة، وتعزيز المساواة بين الأجيال جراء ذلك.

وأخيرا، تخلق الضرائب الربط بين الحكومات والمواطنين يشجع على المساءلة في سياق إدارة المالية العامة. ومن المحتمل أن يؤدي تمويل الموازنة عن طريق الضرائب إلى رفع مستويات مساءلة الحكومة، والحد بالتالي من حجم الإنفاق الحكومي مقارن ة بتمويله من الإيرادات النفطية.

رغبة سامية

وبعد عرض د. غاسبار، استهلت السيدة غادة خلف حديثها بالإشارة إلى الرغبة السامية لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد في إصلاح الإدارة الحكومية في الكويت بموجب رؤية عام 2035 «كويت جديدة»، وأشارت إلى أن تلك الرؤية قد أصبحت أساس الدراسة مشروع «إصلاح وتطوير الإدارة الحكومية» حيث أعقب إقرار الدراسة من مجلس الوزراء إطلاق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مبادرة استراتيجية تأتي ضمن ركيزة الإدارة الحكومية في رؤية 2035 لإصلاح وتطوير الإدارة الحكومية.

وتتعاون الأمانة العامة بشكل وثيق مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من أجل تزويد صناع السياسات بالتصورات العلمية القائمة على الأدلة في هذا السياق. كما يستفيد المشروع من مزايا اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مع الجامعات المرموقة والمؤسسات البحثية الدولية، ومن شبكة خبرائها المحلية في هذا المجال.

وتهدف الدراسة إلى إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية المعتمدة لدى حكومة الكويت، وتعزيز جوانب النزاهة والشفافية والمساءلة لديها بالإضافة إلى تطوير مستويات فعاليتها وكفائتها. واختتمت السيدة غادة خلف حديثها بعرض تفاصيل مساهمة المشروع المتوقعة في تحقيق الأهداف آنفة الذكر على الأجل القصير، وعلى مدار العقود القادمة من أجل إنجاز رؤية 2035 «كويت جديدة».

