مال وأعمال

أكد صناعيان كويتيان حرص قطاع الاعمال الكويتي على الاستثمار في السوق الاردنية وتنمية حجم الاستثمار الكويتي البالغ حاليا نحو 18 مليار دولار في اقتصاد المملكة.

جاء ذلك في تصريحين متفرقين على هامش مشاركة وفد صناعي وتجاري كويتي الى الاردن في ملتقى الاعمال الاردني - الكويتي لبحث فرص الاستثمار وسبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ناصر الشرهان ان مشاركته ضمن الوفد الذي يضم رجال اعمال كويتيين وممثلين عن القطاع الخاص الكويتي تأتي لتطوير علاقات عمل مباشرة مع الصناعيين الاردنيين.

وأضاف الشرهان ان القطاع الصناعي الكويتي حريص على تعزيز صادراته الى الاسواق المجاورة وفتح آفاق للتعاون واقامة المشاريع المشتركة مشيرا الى ان السوق الاردنية تتمتع بمناخ استثماري ملائم.

وبيّن اهمية ملتقى الاعمال الكويتي الاردني في التعرف على الانظمة والتشريعات الاستثمارية بالأردن مشددا على سعي القطاع الصناعي الكويتي بتطوير علاقته مع نظيره الاردني.

جسور التعاون

ومن جهته قال مدير ادارة المعاملات في غرفة تجارة وصناعة الكويت شهاب توفيقي ان الغرفة حريصة على المشاركة بمد جسور التعاون مع القطاع الخاص الاردني والعمل نحو تحقيق رغبة القيادة السياسية لدى البلدين بتعزيز العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة.

واكد اهمية الزيارة الحالية لترويج وتنمية العلاقات التجارية لزيادة الصادرات الكويتية غير النفطية وتوسيع قاعدة السوق من خلال عقد الصفقات التجارية وتوثيق العلاقات بين المنتجين من جهة والموردين والمستهلكين من جهة اخرى.واشاد بمبادرة الهيئة العامة للصناعة الكويتية بتنسيق هذه الزيارة وتنظيم ملتقى الاعمال من اجل ايجاد أفضل السبل لتذليل العقبات التي تواجه قطاع الاعمال الصناعي والتجاري في التصدير للأردن مثل الشحن والرسوم الجمركية والضرائب وغيرها.

وثمن ردود الافعال الاردنية ممثلة بقطاع الاعمال خلال الملتقى مشيدا بالدور الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة الكويت ومساعيها نحو تعزيز التعاون التجاري العربي في مختلف القطاعات.ويشارك وفد صناعي وتجاري كويتي برئاسة مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي ويضم رجال اعمال كويتيين وممثلين عن القطاع الخاص في ملتقى الاعمال الاردني الكويتي الذي تنظمه غرفتا صناعة وتجارة الاردن على مدى يوم واحد بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة الكويتية.

