مال وأعمال

اعلنت هيئة أسواق المال عن إصدار وتطبيق تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم ومتطلبات رؤوس الأموال المدفوعة الجديدة الخاصة بتراخيص قائمة الأنشطة المرخص بها، وذلك اعتباراً من 19/11/2019 والتي تمثلت في التالي: 1- يمنح الأشخاص المرخص لهم فترة انتقالية لاستيفاء متطلبات الكتاب السابع عشر «تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم موعد أقصاه 31/12/2020. 2- يمنح الأشخاص المرخص لهم خلال الفترة الانتقالية استثناء من متطلب مراجعة/تدقيق مراقب الحسابات المسجلين لدى الهيئة لتقرير تطبيق التعليمات الواردة في المادة رقم (2-3) من الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار. 3- يمنح الأشخاص المرخص لهم خيار التنازل عن فترة السماح مقابل تخفيض رأس المال المدفوع وفق ما تحدده متطلبات الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار، وذلك بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الهيئة نحو تخفيض رأس المال. يكون تطبيق الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار إلزامياً على الشخص الذي يرخص له بعد تاريخ صدور هذا القرار.