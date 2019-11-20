مال وأعمال

أشارت شركة «هواوي» الى أنه لن يكون لمنح وزارة التجارة الأميركية التمديد الثالث للرخصة العامة المؤقتة لمدة 90 يوماً تأثيراً مهماً على أعمال الشركة بأية طريقة، وأن هذا القرار لا يغير من حقيقة أن الحكومة الأميركية مستمرة بمعاملة «هواوي» بطريقة غير عادلة.

وتعتبر هواوي منذ فترة طويلة بأن قرار وزارة التجارة الأميركية إضافتها لقائمة الكيانات قد تسبب فعلياً بضرر أكبر للولايات المتحدة الأميركية أكثر من هواوي، باعتبار أن تبعاته تمثلت بأضرار اقتصادية كبيرة للشركات الأميركية التي ترتبط بها هواوي في مجال الأعمال.

