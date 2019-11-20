مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي لشركة شمال الزور بول فرين أن تقسيم حصص المساهمين والمكتتبين لشركة شمال الزور سيتم مع انتهاء الربع الأول من العام القادم 2020 وبعد اتمام المحاصصة لرأس المال سيتم التوجه الى وزارة التجارة والصناعة للبدء في اجراءات المرحلة الثانية والمتعلقة بالادراج في سوق الكويت للأوراق المالية، مبينا ان مدة الادراج تتعلق بموافقة البورصة وقد تستغرق شهرين او سنة إلا أن « شمال الزور» سوف تسعى لتسريع عملية الادراج وسوف نبذل جهودا لإتمام جميع الإجراءات. وأضاف فرين في تصريح للصحافيين على هامش ندوة حول شركة شمال الزور والتي عقدت أول من أمس بالجمعية الاقتصادية أن الشركة ملتزمة بالإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية، مبيناً أن «شمال الزور» تعد أول شركة في القطاع الخاص تعمل في مجال الطاقة الكهربائية والمائية وتعمل على تزويد الحكومة الكويتية كمحطات بكامل خدماتها ومنتجاتها من المحطة الى التوصيل. وقال فرين إلى أن استراتيجية الشركة بدأت منذ ثلاث سنوات بهدف تأمين انتاج المحطات الكهربائية والمائية على مدى الاربعين سنة القادمة مع التقليل من انبعاثات التلوث بشكل عام

وفيما يخص أوضاع الاكتتاب في الفترة الحالية أفاد فرين «أن العملية تسير بخطوات جيدة لافتاً إلى أن الشركة قامت بتقسيم رأس المال على حصتين 60 في المئة للحكومة و 40 في المئة طرحتها للاكتتاب بقيمة 55 مليون دينار بسعر 100 فلس للسهم وتجري العملية بشكل جيد لتسجيل المكتتبين.

وحول نية الشركة بالتوسع مستقبلا اشار فرين إلى أن الشركة تركز على مجالات الطاقة الكهربائية والمائية خلال الفترة المقبلة وليس لديها نية للتوسع في مجالات أخرى» لاسيما وأن الشركة ملتزمة بالعقد الذي تم توقيعه مع الحكومة للمراحل المتفق عليها والتطوير وتمثل 5 مراحل الأولى تمثل عملية الطرح وعقب الانتهاء من تلك المراحل من الممكن وأن تلبي الشركة ما يطلب منها لدى الحكومة وذلك وفقا لما يطرح من مناقصات للتوسع وهو أمر ليس مطروح في الوقت الراهن

وذكر أن الهدف من هذه الندوة هو التعريف بأنشطة وأهداف الشركة كنوع من الترويج لـ «شمال الزور»، وعن العائد علي الاسهم بين فرين انها عملية انتاجية استثمارية مهمة حيث تتخصص الشركة في اكبر قطاع مهم في الصناعة وأعمالها سوف تنمو. وردا على سؤال حول الاسعار والتعرفة للكهرباء والماء قال انها سوف تطرح وفقا لما الاتفاق عليه مع الحكومة حسب شريحة الاسعار للكهرباء ويتم ذلك وفقا للخطوط ومراحل الانتاج. وحول توزيع الأسهم والحصص المستقبلية للشركاء عقب انتهاء الاكتتاب أجاب فرين ان هناك هيئة شراكة بين القطاعين العام والخاص وهي مختصة بعملية فحص الاسهم وتوزيع الحصص بالتنسيق مع جهات الفحص حيث بدأت عملية الطرح بحلول اكتوبر وتنتهي 29 نوفمبر الحالي. وبين أن تداول هذه الاسهم في البورصة سوف تشهد نموا ايجابيا ولا توجد اية مخاطر سوقية مع تداول الاسهم كون الشركة غير قابلة لاي تقلبات اقتصادية نظرا لان مدة العقد طويلة تصل الى 40 عاما. وأشار الى ان العائد على السهم سوف يرتفع نظرا لان الشركة وقعت عقد لإنتاج خدمة حيوية، مؤكدا انه لا يوجد تفكير حول زيادة رأس المال واية تطورات في هذه المجالات تتم عبر قرارات مجلس الإدارة والشركاء في المستقبل. وحول التغييرات التي يمكن أن تحدث علي أسعار المستهلكين قال فرين لا يمكن تغييرها وهي تسير وفق لائحة للاسعار وخطط ومراحل الانتاج اما فيما يتعلق بالتعرفة فهي ثابتة على مدة العقد ولا توجد هناك مناقشات حول تغييرها وقد يعتمد ذلك مستقبلا على وضع السوق واجراءات وزارة الكهرباء. وألمح الى ان الشركة تعمل على تحلية مياة البحر بواقع 40 ألف طن يوميا سوف تنتج خلالها ملايين الغالونات من المياه الصالحة للشرب حيث تعمل تلك الوحدات وفق تقنية عالية جدا وصديقة للبيئة.

