مال وأعمال

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أكد مساعد مدير عام الغرفة عماد عبدالله الزيد أن حجم التبادل التجاري المشترك بين الكويت وإثيوبيا يبلغ 10 ملايين دولار في عام 2018، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود لرفع ميزان التبادل التجاري والوصول إلى المستوى المأمول بين البلدين.

واضاف خلال كلمته الترحيبية بالوفد الإثيوبي أمس أن الغرفة مستعدة لتسخير جميع إمكاناتها المتاحة في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة، مبيناً أن هذا اللقاء الذي يعد فرصة ممتازة للقطاع الخاص الكويتي للتعرف على الفرص المتاحة في إثيوبيا والتي تشمل على عدة قطاعات منها المواشي، الجلود، والزهور، والقهوة وهي تسهم لفتح آفاق اقتصادية وتجارية جديدة بين البلدين الصديقين.

ومن جانبه، قال السفير الإثيوبي لدى الكويت عبدالفتاح عبدالله حسن ان إثيوبيا تعمل حاليا من خلال حكومة رئيس الوزراء الجديد على وضع خطط استثمارية كبرى وتنموية للاقتصاد، كما قامت الحكومة بعدة إصلاحات وأحد أهم هذه الإصلاحات جذب المزيد من المستثمرين الأجانب وزيادة حجم الصادرات.

وأضاف حسن على هامش لقاء وفد تجاري من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية برئاسته، وحضور عدد من الشركات الكويتية، أن هذا أول لقاء تجاري يجمع بين البلدين اللتين يجمعهما تاريخ طويل من العلاقات، وهذا اللقاء سيعمل على توسيع مجال الفرص الاستثمارية في إثيوبيا ويمكن المستثمرين الكويتيين من اكتشاف قطاعات مثل السياحة والمواشي والتصنيع التي تتيح فرص عظيمة للاستثمار عالية الربح، موضحاً أن هناك 21 شركة كويتية تعمل حالياً في إثيوبيا.

وأشار حسن إلى أن تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين يرجع إلى فترة الستينيات من العقد الماضي على الرغم من أن السفارة الإثيوبية افتتحت في عام 1997، حيث إن الكويت كانت تستورد في تلك الحقبة أصنافاً عديدة من البن والمواشي وجلودها، والخضراوات والفواكه وغيرها.

