مال وأعمال

قال تقرير لبيت التمويل الكويتي «بيتك» إن ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية وصلت إلى 6.9 مليارات دينار في سبتمبر بنمو على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المئة، بينما تراجعت على أساس شهري بنسبة 3.1 في المئة عن حجمها في أغسطس 2019 البالغ نحو 7.2 مليارات دينار.

ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت إلى 95.8 في المئة من إجمالي الودائع القطاع الحكومي في سبتمبر مقارنة مع 94.7 في المئة في سبتمبر 2018، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 4.2 في المئة مقابل 5.3 في المئة في سبتمبر 2018.

وبين التقرير ان إجمالي الودائع ارتفع في سبتمبر 2019 وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة 0.8 في المئة، أي أدنى نمو خلال عام مضى، وبلغت أرصدة الودائع في البنوك المحلية نحو 43.4 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع فيه النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية في سبتمبر 2019 نحو 38.1 مليار دينار.

وأضاف التقرير: بلغت قيمة النمو السنوي للودائع 331.2 مليون دينار، مدفوعاً بارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 7.8 في المئة (502.2 مليون دينار)، وتراجع ودائع القطاع الخاص بنحو 0.5 في المئة ( 170.9 مليون دينار) على أساس سنوي.

وعند المقارنة على أساس شهري، ارتفع إجمالي الودائع بنحو 0.6 في المئة، مدفوعة بارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.3 في المئة أي ما يعادل 471.4 مليون دينار، بينما تراجعت الودائع الحكومية بنحو 3.1 في المئة أي ما يعادل 218.5 مليون دينار وصولاّ إلى 6.9 مليارات دينار في سبتمبر 2019، مقارنة مع 7.2 مليارات دينار في أغسطس 2019.

وتراجعت حصة الودائع للقطاع الخاص الى حصة قدرها 84 في المئة من إجمالي الودائع في سبتمبر مقارنة مع 85 في المئة في سبتمبر 2018، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 15 في المئة في سبتمبر 2018، وذلك لارتفاع الودائع الحكومية وتراجع طفيف لودائع القطاع الخاص.

تراجعت ودائع القطاع الخاص في سبتمبر على أساس سنوي بنسبة 0.5 في المئة أي 170.9 مليون دينار مقتربة من 36.5 مليار دينار ، مقارنة مع 36.6 مليار دينار في سبتمبر 2018، في حين ارتفعت بنسبة 1.3 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في أغسطس البالغ 36 مليار دينار.

