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مال وأعمال

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10 مناطق صناعية و54 مليون رأس غنم


عرض أعضاء الوفد الإثيوبي عدة عروض تفصيلية تشرح الأوضاع الاقتصادية وبيئة الأعمال في إثيوبيا وما يتم تقديمه من تسهيلات للمستثمر الأجنبي وكذلك عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الجمهورية في شتى القطاعات خاصةً في مجال الزراعة حيث تشكل ما نسبته 45 في المئة من الأراضي الإثيوبية صالحة للزراعة أي ما يعادل 10 ملايين هكتار.
واشاروا إلى أن المساحة المستغلة حالياً تمثل فقط 3 في المئة من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة، كما تمتلك إثيوبيا ثروة حيوانية هائلة تقدر بـ 54 مليون رأس ماشية تجعلها من أكبر مصدري المواشي في العالم ،كما تضمن العرض شرحاً للمدن الصناعية المتوفرة في إثيوبيا وعددها 10 مدن صناعية تتيح الفرص للاستثمار في تصنيع الفواكه المجففة، منتجات الألبان، منتجات المطاحن، اللحوم المصنعة، الزيوت، المناحل، والعصائر والمرطبات.
وعرض ممثلو الخطوط الجوية الإثيوبية توضيحاً عن تاريخ الشركة الذي يمتد إلى 70 عاماً مضت والإمكانات التي تمتلكها على صعيد الوجهات الدولية التي تصل إليها وكذلك المحلية. كما تمتلك الشركة خبرة في مجال تدريب الطيارين وطواقم الضيافة، علماً بأن لديها 7 رحلات أسبوعية مباشر إلى دولة الكويت ورحلتان شحن أسبوعية أيضاً، وفي نهاية اللقاء عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الكويتية والإثيوبية وكذلك إقامة معرضاً مصغراً للمنتجات الإثيوبية الوطنية.


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