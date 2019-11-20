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قالت الإعلامية بقناة الجزيرة علا الفارس: المهرجان جزء مهم من المشهد الثقافي في قطر والأهم أنه يعنى بالأطفال ويحتويهم وينمي مواهبهم، لان الطفل عنده قابلية للتعلم في هذه المرحلة من العمر، وهذا جدا ملفت أن تزرع حب السينما وحب الأعمال الفنية التي تقدم رسالة لهذا الجيل وتنمي موهبتهم وتتبناهم وتوجههم وهذا المشروع جدا مثمر ، ولا شك في أهمية الرسالة الفنية والإعلامية التي تكمل بعضها، ونتمنى أن يكون هذا الجيل حاملا للمسؤوليات وللراية لأجيال سابقة تعلمنا، مشيرة إلى انها لأول مرة تحضر مهرجان أجيال وأنها لم تتفاجأ بالمستوى الذي بدا عليه المهرجان لما شاهدته من حرفية وإتقان في التنظيم واختيار الأفلام والأسماء، مؤكدة أن أجيال يسبقه اسمه، معربة عن أملها بأن تكلل جهود القائمين عليه بالتوفيق والنجاح.

