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حسن رشيد: خلق تفاعلاً حقيقياً


أكد د. حسن رشيد ان المهرجان مناسبة للالتقاء كفنانين في هذا الجمع الجميل وقال: نحن في مسيس الحاجة الى مثل هذه اللقاءات خاصة وأن هذا المهرجان خلق تفاعلا حقيقيا مع فلذات أكبادنا خاصة وأن في هذه الدورة والدورات السابقة كانت لجان التحكيم في بعض الفعاليات من هؤلاء الأطفال حتى تتعود العين على قراءة المشهد في هذا الإطار.
واضاف قائلا: أعتقد ان أي حراك في هذا الواقع الذي نعيشه وفي ظل ما نشعر به أنه محفز حقيقي بأن قطر بخير والإبداع المحلي بخير ونحن مازلنا نسير على الطريق الذي يشكل بالنسبة الينا إطارا حقيقيا يشع بالخير والسلام.


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