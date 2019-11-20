إضاءات

بحضور الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الدوحة للأفلام تم افتتاح فعاليّات النسخة السابعة من مهرجان أجيال السينمائي الذي تنظّمه مؤسسة الدوحة للأفلام ومشاركة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني وكبار المسؤولين والشخصيات المرموقة من دولة قطر والعالم العربي وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الدوحة للأفلام، بالإضافة إلى مشاهير السينما الإقليمية والعالميّة.

وقد تحدثت الشيخة المياسة آل ثاني خلال الافتتاح قائلة : إنّ النجاح غير المسبوق الذي حققته مؤسسة الدوحة للأفلام وتأثيرها الكبير على صناعة الأفلام المحلية هما نتاج الإخلاص والعمل الدؤوب لشبابنا وشركائنا والجهات التي دعمتنا منذ البداية، والحلم الذي نتشاركه جميعاً في رؤية قطر الوطنيّة 2030 في توفير منصة عالمية جذورها متصلة بتاريخنا وثقافتنا ومتناغمة مع الحياة العصريّة. وأفلام هذا العام تسرد القصص وإيصال رسائل الشباب العربي عبر وسائط مختلفة، مما يقدّم للجمهور صورةً مؤثّرة. ومن هنا أدعُ شركات الإنتاج لتبني هؤلاء الشباب ومشاركتهم في إنتاج المحتوى العربي بالمعايير العالمية

اما فاطمة الرميحي، مديرة المهرجان والرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام قالت : لقد اخترنا لنسخة العام 2019 من المهرجان شعار اكتشف الأفلام، اكتشف الحياة لأنّه يلقي الضوء على الدور المحوري للقصص في الإضاءة على واقعنا اليومي وإحداث التغيير. لقد لعبت مؤسسة الدوحة للأفلام على امتداد العقد الماضي دوراً رائداً في صناعة المحتوى الأصلي وسرد القصص في المنطقة العربية والعالم، ونستمرّ اليوم في تمكين الأصوات الصادقة وتأمين منصّة مستدامة للتبادل والتطوير من خلال الفنون بفضل دعم قيادتنا الرشيدة والحكومة القطريّة والقطاع الخاصّ والشركاء.

وضمّت قائمة صانعي الأفلام والمواهب السينمائيّة من المنطقة العربية والعالم الضيف المميّز والممثّل تشايس كروفورد ومحمد المصطفى وكريس هيتشن، أما قائمة صناع الأفلام والمواهب القطرية فتضم صلاح الملا، وخليفة المرّي والجوهرة آل ثاني، وحميدة عيسى ونوف السليطي وغيرهم.

وافتتح المهرجان فعاليّاته بالعرض الأوّل في منطقة الشرق الأوسط لفيلم إن شئت كما في السماء الذي شاركت مؤسسة الدوحة للأفلام في تمويله، وهو فيلم كوميدي يتناول مواضيع الهويّة والجنسيّة والانتماء، وتتمحور أحداثه حول حياة المخرج الفلسطيني إيليا سليمان الحائز على عدّة جوائز، والذي اضطرّ لمغادرة مسقط رأسه فلسطين والانتقال إلى حياة المدينة الصاخبة في باريس ونيويورك.

تتميّز نسخة هذا العام من المهرجان بمشاركة 96 فيلماً من 39 دولة تلقي الضوء على قوّة القصص في تغيير الذهنيّات. وتتضمّن قائمة الأفلام 23 فيلماً روائياً و73 فيلماً قصيراًن بما في ذلك 50 فيلماً من العالم العربي و56 فيلماً لمخرجات. ويحتفل برنامج صُنع في الهند بالعام الثقافي قطر – الهند 2019، كما يعود برنامج صنع في قطر المنتظر برعاية أوريدو ليلقي الضّوء على صنّاع الأفلام القطريين والمقيمين في قطر ويساهم في رعاية المواهب المحلية الناشئة في إطار دعم قطاع صناعة الأفلام المميّز في الدولة.

