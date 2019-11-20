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أكد د. حمد بن عبد العزيز الكواري إن قضية الاكتشاف الذي حملته نسخة هذا العام ليس وليد هذا الموسم من مهرجان أجيال وإنما تم هذا الاكتشاف منذ اليوم الأول لانطلاق مهرجان أجيال. وقال : أتذكر أن التحدي وقتها كان كبيرا وظن كثير من الناس أننا لن نستطيع أن نواجه هذا التحدي. ولكن أنا أعتقد أن صناعة الأفلام أصبحت أكثر تأصلا في قطر وبالذات هذا المهرجان الذي يمثل الصغار وهم في حقيقة الأمر هم من يقومن بالعمل بأنفسهم وهذه الأيام الأخيرة هي تتويج لعمل متواصل خلال العام فلذلك أنا كلي ثقة أننا سنشاهد ما يثلج الصدر وبما يدل على أن هذا العمل أتى بثماره زاد إدراك الشباب والشابات والأطفال أيضا لأهمية السينما طريق يسيرون فيه لخدمة هذا المجال.