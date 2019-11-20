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أكد الفنان صلاح الملا مدير مركز شؤون المسرح ان استمرارية مهرجان أجيال طيلة السنوات الماضية هو دليل على نجاحه، وأيضا اسهامه في المشهد الفني من خلال ايجاد مبدعين قطريين باتوا يهتمون بصناعة السينما فهذه هي قمة النجاح، وقال ايضا: ونحن لا زلنا حتى الان نقول ان الحركة السينمائية القطرية محدودة ولكننا يمكننا أن نقول أن هناك بشائر خير وأصبح لدينا مخرجون وكتاب وفنيون في هذا المجال حتى لو بأعداد قليلة، ويتميز المهرجان بأنه يستهدف فئة الشباب أو ما هم تحت سن الشباب وهم النشء ولذلك علينا ألا نستعجل النتائج ولكن في المستقبل القريب سيكون لدينا صناع أفلام محليون لديهم مشروعات تنافسية مميزة، وأكد الملا عن أن ثمة علاقة بين كافة ألوان الفنون مثل المسرح والسينما لأن المميز في المسرح يمكن الاستعانة به في مجال السينما، وفي الأخير سنجد أن كافة هذه الأنشطة تصب في مصلحة الحراك الثقافي القطري.