دوليه

توج المنتخب البرازيلي ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة بعد الفوز على المكسيك 2 -1 في المباراة التى جمعتهما أول من امس على ملعب «فالمير بيزيراو» . وافتتح التسجيل للمنتخب المكسيكي بريان غونزاليس فى الدقيقة 66 ثم سجل هدف التعادل للمنتخب البرازيلي كابو جورج في الدقيقة 83 من ركلة جزاء وانتزع هدف الفوز لراقصي السامبا الصغار لازارو فينيسيوس في الدقيقة 90. كان منتخب البرازيل تأهل للمباراة النهائية، بعد تخطيه منتخب فرنسا، في نصف النهائي، ، بينما وصل منتخب المكسيك على حساب منتخب هولندا، بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي، بالتعادل 1 – 1.

