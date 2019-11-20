دوليه

انضمت سويسرا والدنمارك الى 17 منتخبا سبقتها الى نهائيات كأس اوروبا 2020 بفوز الاولى على جبل طارق 6-1، وتعادل الثانية مع جمهورية ايرلندا 1-1 في الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة أول من امس، في حين حققت ايطاليا العلامة الكاملة بفوزها بجميع مبارياتها العشر في هذه التصفيات. وتصدرت سويسرا ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن الدانمارك.

وهي المرة الخامسة التي تخوض فيها سويسرا النهائيات القارية والتاسعة للدنمارك بطلة اوروبا عام 1992. ولم تتبق سوى بطاقة واحدة مباشرة عن المجموعة الخامسة وستكون من نصيب المنتخب الذي يحتل المركز الثاني بعد ان ضمنت كرواتيا الصدارة والمشاركة في النهائيات.

يذكر ان اربع بطاقات اضافية ايضا ستوزع بعد خوض مباريات الملحق في مارس المقبل. في المباراة الاولى، كانت سويسرا في بحاجة الى التعادل فقط لضمان التأهل، لكنها اتخمت شباك جبل طارق المتواضعة بستة اهداف مقابل هدف وحيد. وسجل اهداف سويسرا سيدريك ايتن (10 و84) وروبن فارغاس (50) وكريستيان فاسناخت (57) ولوريس بنتو (75) وغرانيت شاكا (86)، اما هدف جبل طارق فسجله ريس ستايك (74). بدورها، دخلت الدنمارك مواجهتها الصعبة مع جمهورية ايرلندا في دبلن وهي في حاجة ايضا الى نقطة واحدة. وانتظر المنتخب السكندينافي الدقيقة 73 ليفتتح له مارتان برايثويت التسجيل من مسافة قريبة (73) قبل ان يدرك مات دوهيرتي التعادل لايرلندا قبل نهاية المباراة بخمس دقائق من كرة رأسية. ورمى المنتخب الايرلندي بكل ثقله لتسجيل هدف الفوز في الدقائق الاخيرة وانتزاع بطاقة التأهل لكن من دون طائل.

وحقق المنتخب الايطالي العلامة الكاملة باكتساحه ضيفه أرمينيا بنتيجة 9-1 بعد ضمان التأهل في الجولة الماضية. وبحسب وكالة «أوبتا» للاحصاءات، فهي المرة الاولى التي يسجل فيها منتخب إيطاليا تسعة أهداف منذ أغسطس 1948 وفوزه على الولايات المتحدة 9-0 ضمن أولمبياد لندن، علما أن أكبر انتصار للـ «أتزوري» يعود إلى عام 1928 بفوزه على مصر 11-3 في أولمبياد أمستردام. وهو الفوز الحادي عشر تواليا، منها 10 في التصفيات، باشراف المدرب روبرتو مانشيني في إنجاز غير مسبوق، لترفع إيطاليا رصيدها في صدارة المجموعة إلى 30 نقطة بالتمام والكمال، بفارق 12 نقطة عن منتخب فنلندا الثاني الذي سقط أمام مضيفه اليونان 1-2، علما أن المنتخب الخاسر لم يتأثر بهذه الخسارة إذ كان ضمن تأهله إلى البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه. وعلى ملعب «رنزو باربيرا» في باليرمو وفي مباراة من جهة واحدة، افتتح منتخب الـ «أتزوري» التسجيل بعد عرضية من فيديريكو كييزا ورأسية من تشيرو إيموبيلي (8)، ولم تكد أرمينيا تستفيق من الهدف الاول حتى اتبعه الـ «أتزوري» بثان بفضل نيكولو زانيولو (9). واضاف اصحاب الارض الهدف الثالث بعد تمريرة في العمق من ليوناردو بونوتشي وصلت إلى المندفع من الخلف نيكولو باريلا الذي لم يجد صعوبة في اسكانها الشباك. وسجل إيموبيلي هدفه الشخصي الثاني له والرابع لفريقه اثر تمريرة من زانيولو انفرد على اثرها بالحارس وتجاوزه بسهولة ليسدد في المرمى الخالي (33).

في الشوط الثاني، عاد زانيولو للتسجيل فأضاف هدفه الشخصي الثاني له والخامس لفريقه بتسديدة قوية من داخل المنطقة (64). فيما اضاف المدافع أليسيو رومانيولي الهدف السادس (72)، وجورجينيو الهدف السابع من ركلة جزاء (75)، ليعود الاخير ويسجل الثامن لفريقه برأسية من داخل المنطقة (77). قبل أن يختتم فيديريكو كييزا مهرجان التهديف(81). وسجلت أرمينيا هدف الشرف عبر تسديدة قوية من خارج المنطقة واختتم المنتخب الاسباني الضامن تأهله الى النهائيات القارية مشواره في التصفيات بفوزه على رومانيا بخماسية نظيفة، ضمن منافسات المجموعة السادسة للجولة الاخيرة. ورفعت إسبانيا التي ضمنت وضعها في المستوى الأول خلال القرعة المقررة في 30 الشهر الحالي، رصيدها في صدارة المجموعة إلى 26 نقطة من ثمانية انتصارات وتعادلين في عشر مباريات، أمام السويد الثانية برصيد 21 نقطة بعد فوزها على جزر فارو بثلاثية نظيفة. واحتلت النروج المركز الثالث مع 17 نقطة بفضل فوزها على متذيلة الترتيب مالطا 2-1، أمام رومانيا الرابعة (14) وجزر فارو (3).

