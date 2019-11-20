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دوليه

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ميسي أنقذ الأرجنتين من الهزيمة


انقذ نجم برشلونة الاسباني ليونيل ميسي منتخب بلاده الارجنتين من الخسارة امام جاره الاوروغوياني بادراكه التعادل 2-2 في الرمق الاخير من المباراة الودية أول من امس. وتقدم المنتخب الاوروغوياني مرتين الاولى عبر مهاجم سان جرمان الفرنسي ادينسون كافاني (34) قبل ان يدرك مهاجم سيتي الانكليزي سيرخيو اغويرو التعادل للارجنتين، ثم منح لويس سواريز مهاجم برشلونة الاسباني التقدم مجددا للاوروغواي (69)، قبل ان يعادل زميله في الفريق الكاتالوني ميسي النتيجة في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء. وكان ميسي سجل هدف المباراة الوحيد في مرمى الغريم التقليدي البرازيل في مباراة ودية اقيمت في الرياض الجمعة. ولم يكن ميسي قد خاض قبل موقعة البرازيل اي مباراة مع منتخب بلاده منذ ان طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في كوبا اميركا في 7 يوليو الماضي، وذلك بسبب إيقافه لمدة ثلاثة اشهر وتغريمه 50 ألف دولار على خلفية اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.


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