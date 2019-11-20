دوليه

عاد المدرب الاسباني لويس إلى قيادة منتخب اسبانيا بعد انتهاء مشوار الفريق في لتصفيات المؤهلة الى بطولة الامم الاوروبية 2020 في المركز الاول بقيادة مساعده السابق روبرت مورينو، بعد اعلان الاتحاد الاسباني أمس اعادة إلى قيادة المنتخب. وكانت فرضية أن يلجأ المنتخب الإسباني الى تغيير جديد في طاقمه الفني وخوض نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل بمدرب جديد، تعززت بعد أن غاب مورينو عن المؤتمر الصحافي الذي تلا فوز «لا فوريا روخا» على رومانيا 5-0 أول من امس في ختام مشواره في التصفيات القارية.

ولم يبرر الاتحاد الإسباني للعبة موقف مورينو، لكنه أفاد بأنه سيعقد مؤتمرا صحافيا قد يعلن فيه الاستغناء عن خدماته بحسب وسائل الإعلام الإسبانية. وبعد أن شغل مهمة مساعد المدرب، استلم مورينو مهمة الاشراف على المنتخب بعد أن قرر أنريكي التنحي في يونيو لأسباب شخصية مرتبطة بمرض ابنته التي توفيت في أغسطس بعد صراع مع مرض سرطان العظام، لكنه قد يعود لمنصبه السابق من أجل قيادة المنتخب في نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل.

وشهد المنتخب الإسباني تغييرا في منصب المدرب للمرة الخامسة في غضون عامين فقط، وتحديدا منذ الجدل الذي تسبب به جولن لوبيتيغي عشية انطلاق مونديال روسيا 2018 حين أعلن بأنه سينضم الى ريال مدريد بعد البطولة ما أدى الى إقالته واستبداله موقتا بفرناندو هييرو ومن بعده أنريكي ومورينو.

وعلى الرغم من أن المنتخب الإسباني حسم تأهله الى نهائيات كأس أوروبا وصدارته للمجموعة السابعة السبت بفوزه الكاسح على مالطا 7-0، فإنه لم يضمن بأن يكون في المستوى الأولى خلال القرعة المقررة في 30 الشهر الحالي إلا من خلال فوزه الكاسح اول من أمس على رومانيا 5-0.

