دوليه

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني أول من امس أن لاعب وسطه الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز الذي اصيب خلال التمارين مع منتخب بلاده الاسبوع الماضي، يعاني من التواء في الرباط الداخلي للركبة اليسرى.

وأفاد النادي الملكي في بيان مقتضب نشره على موقعه الرسمي «بعد الاختبارات التي أجريت اليوم للاعب خاميس رودريغيز من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص اصابته بالتواء في الرباط الداخلي للركبة اليسرى».

ولم يحدد ريال مدة ابتعاد رودريغيز عن الملاعب، غير أن وسائل إعلام اسبانية أشارت إلى أن غياب لاعب بايرن ميونيخ السابق يمكن أن يستمر حتى بداية العام المقبل. وكان رودريغيز أصيب خلال تمارين منتخب بلاده قبل اللقاء الودي أمام البيرو السبت في مدينة ميامي الاميركية.

ولم يخض رودريغيز الذي تعرض في أغسطس الماضي لاصابة في ربلة الساق في الدوري الاسباني أمام بلد الوليد، سوى سبع مباريات في «لا ليغا» هذا الموسم، منها ثلاث كبديل، إضافة إلى مباراتين في مسابقة دوري ابطال أوروبا.

