دوليه

رد الفرنسي كريم بنزيمة بقوة على تصريحات نويل لوغريت رئيس اتحاد بلاده لكرة القدم بعدما أكد الأخير بأن المسيرة الدولية للاعب قد انتهت ضمن صفوف المنتخب الوطني، ليغلق بذلك الطريق امام عودته لخوض نهائيات كأس أمم أوروبا الصيف القادم. وشن بنزيمة هجوماً قوياً على لوغريت متهماً إياه بالتدخل في الصلاحيات الفنية للمدرب الفرنسي ديديه ديشان من أجل إبعاده عن تشكيلة المنتخب الفرنسي منذ عام 2015 بسبب ضلوعه في القضية التي فجرها زميله الاسبق ماثيو فالبوينا.

ولم تمر سوى ساعة حتى كان بنزيمة يغرد في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مغرداً: «اتركوني ألعب لأحد المنتخبات الوطنية الأخرى التي انا مؤهل لارتداء قميصها وبعدها سنرى».

ورغم ان بنزيمة لم يكشف عن اسم المنتخب الوطني الذي يريد اللعب لصالحه ، إلا ان وسائل الإعلام والجماهير قد أشارت الى أن المنتخب المقصود هو المنتخب الجزائري بسبب الأصول الجزائرية التي ينحدر منها نجم ريال مدريد الإسباني.

ورغم ان لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ، لا تسمح للاعب باللعب لمنتخب آخر بعد تجاوزه سن 21 عاماً ، إلا ان ذلك يبقى ممكناً في حال غير جنسيته.

