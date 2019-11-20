دوليه

واصل هيوستن روكتس بدايته القوية للموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتحقيقه فوزه الثامن تواليا والحادي عشر في 14 مباراة حتى الآن، وجاء على حساب ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 132-108 أول من امس. وبعد أن أمطر سلة مينيسوتا بـ49 نقطة خلال مباراة السبت، ضرب جيمس هاردن مجددا ووصل الى حاجز الثلاثين نقطة أو أكثر للمباراة الثامنة تواليا بتسجيله 36 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة، معززا صدارته لترتيب أفضل مسجلي الدوري بمعدل 39,2 نقطة في المباراة الواحدة. وساهم الوافد الجديد راسل وستبروك بهذا الفوز السهل لفريقه الذي هيمن على كافة أرباع اللقاء وتقدم على ضيفه بفارق 10 نقاط أو أكثر معظم فترات المواجهة (أنهى الأرباع 29-30 و35-20 و35-26 و33-32)، وذلك بتحقيقه الـ «تريبل دابل» الثالث له هذا الموسم والـ 141 في مسيرته بعد أن سجل 28 نقطة مع 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة. وفي المباريات الأخرى، حافظ تورونتو رابتورز حامل اللقب على سجله المثالي في ملعبه، بتحقيقه فوزه الخامس من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن بين جمهوره، والتاسع في 13 مباراة بالمجمل، وجاء على حساب تشارلوت هورنتس بنتيجة كبيرة 132-96. وقاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكنمبو، أفضل لاعب في الموسم الماضي، فريقه ميلووكي باكس لفوزه الرابع تواليا والعاشر في 13 مباراة، وذلك بتسجيله 33 نقطة مع 10 متابعات في معقل شيكاغو بولز الذي سقط بين جماهيره 101-115 وتلقى هزيمته العاشرة في 14 مباراة.