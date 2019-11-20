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حقق الأزرق المطلوب وعاد من بوتان بانتصار مهم على نيبال بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب تشانغ لي ميثانغ في العاصمة البوتانية تيمفو ضمن الجولة السادسة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين. سجل هدف المباراة بدر المطوع في الدقيقة 28 ليرفع الأزرق رصيده إلى 10 نقاط.

وأجرى مدرب الأزرق ثامر عناد بعض التغييرات على التشكيلة التي فازت على تايوان 9-0 في الجولة الماضية، فلعب بحميد القلاف في حراسة المرمى، وضاري سعيد وفهد حمود وفهد الهاجري وسامي الصانع في خط الدفاع، وأحمد الظفيري وفهد الأنصاري ومبارك الفنيني وفيصل زايد وبدر المطوع في الوسط، ويوسف ناصر في قلب الهجوم.

ورغم سيطرة الأزرق على الكرة معظم أوقات الشوط الأول إلا أنه لم يهدد مرمى نيبال إلا في مرات قليلة جداً، أبرزها تسديدة يوسف ناصر التي تصدها لها الحارس ببراعة أحولها إلى ركنية (13)، قبل أن ينجح نجم المباراة بدر المطوع في تسجيل هدف الفوز بعد مجهود فردي وانطلاقة بالكرة ثم سدد بيسراه في الزاوية اليمنى العليا للمرمى. وسنحت لنيبال فرصتين ذهبت احداهما خارج المرمى وتصدى القلاف للثانية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأزرق 1-0.

ولم يتغير الحال في الشوط الثاني الذي شهد تراجع أداء لاعبي الأزرق، وندرت الخطورة على المرميين، فسدد المطوع كرة فوق العارضة بعد تمريرة من الفنيني (62)، قبل أن يجري عناد تبديلين بدخول أحمد الزنكي بدلاً عن فيصل زايد في الدقيقة 66، ثم رضا هاني مكان أحمد الظفيري في الدقيقة 74.

ومرر المطوع كرة خلف الدفاع إلى الفنيني الذي سدد في يد الحارس (78)، ولعب الزنكي كرة عرضية على رأس يوسف ناصر الذي لم يحسن استغلالها فذهبت رأسيته فوق العارضة (87). وأجرى عناد تبديله الأخيرة مع نهاية الوقت الأصلي بدخول سلطان العنزي بديلاً لمبارك الفنيني.

وتنتظر الأزرق مباراتين مهمتين في مارس المقبل في الجولتين المقبلتين، حيث يحل ضيفاً على أستراليا يوم 26 منه، قبل أن يستضيف الأردن بعدها بخمسة أيام.

