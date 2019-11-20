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المطوع: نيبال أحرجتنا


اعتبر نجم الأزرق بدر المطوع ان المنتخب حقق الأهم في رحلة بوتان، وهو العودة الى الكويت بالنقاط الثلاث بعد الفوز الصعب على نيبال امس بهدف دون رد حمل توقيع بدر نفسه.وقال المطوع ان منتخب نيبال احرج الأزرق رغم الفوز عليه ذهابا بسبعة اهداف نظيفة، مضيفا انه لم يعد هناك فرق صغيرة وكبيرة في آسيا، لكنه أشار في الوقت ذاته الى معاناة لاعبي الأزرق من نقص الاكسجين في ظل الارتفاع الشاهق للملعب عن سطح البحر، بينما لاعبو الفريق المنافس معتادون على هذه الأجواء، فضلا عن أرضية الملعب السيئة التي لم تساعد لاعبي المنتخب الوطني على تقديم كل ما لديهم، وتابع:» الأزرق أدى ما عليه وحصدنا 3 نقاط مهمة في مشوار التصفيات». ورأى المطوع ان الفريق المنافس قدم مباراة كبيرة امس ونجح في اغلاق المساحات امام لاعبي الأزرق.


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