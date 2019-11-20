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هنأ مدير الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح ونائب رئيس اللجنة الأولمبية محمد جعفر في اتصال هاتفي مع رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف، الأزرق بعد الفوز على نيبال في تصفيات آسيا المشتركة.

وأكد فليطح وجعفر وقوف الهيئة واللجنة الأولمبية خلف المنتخب وتذليل أية معوقات تقف في طريقه، ودعمه من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في مختلف مشاركاته.

من جهته، وجه رئيس الاتحاد الشكر إلى فليطح وجعفر على هذه البادرة، معتبراً أن هذا الأمر ليس غريباً على مسؤولي الرياضة.

كما تلقى اليوسف اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الاتحاد أحمد عقلة يهنئ فيه اللاعبين على الفوز.

