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قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ أحمد اليوسف تقديم مكافأة 500 دينار لكل لاعب في الأزرق بعد الفوز على نيبال 1-0 في تصفيات آسيا المشتركة.

وقال رئيس الاتحاد نبارك للاعبين والجهازين الإداري والفني تحقيق الفوز وتكملة المشوار بالتصفيات ونلتمس للاعبين العذر بعدم ظهورهم بالمستوى الذي ظهروا عليه في السابق بسبب الأجواء في بوتان من ناحية أرضية الملعب وارتفاع الملعب عن سطح البحر. من جانبه، قال مدرب المنتخب الوطني ثامر عناد إن الأزرق حقق الهدف الذي قدم من أجله إلى بوتان وهو إحراز النقاط الثلاث، والمحافظة على حظوظ التأهل في تصفيات آسيا المشتركة.

وكشف عناد عن توقعه بعدم تقديم اللاعبين المستوى المطلوب أمس أمام نيبال وذلك نظراً لرحلة السفر الشاقة واختلاف الطقس وطبيعة أرضية الملعب الصناعية، بالإضافة إلى ارتفاع الملعب عن سطح البحر، مؤكداً أهمية هذا الانتصار في مسيرة الأزرق.

