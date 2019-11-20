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تعاقد كاظمة مع لاعب الكرة الطائرة في التضامن عبدالله العساف لينضم إلى صفوف البرتقال بصفة دائمة. ويعتبر التعاقد مع العساف الذي يشغل مركز المعد، اضافة مهمة للبرتقالي الساعي إلى تعويض انتقال لاعبه السابق عبدالله بوفتين إلى صفوف الكويت. ويسعى كاظمة من خلال هذا التعاقد إلى المحافظة على حظوظه في المنافسة على بطولات الموسم الحالي خصوصاً في ظل تميز الكويت وهيمنته على اغلب البطولات في المواسم الأخيرة كان آخرها بطولة كأس السوبر الشهر الماضي على حساب البرتقالي بالذات. ويتميز العساف بامتلاك مهارات لافتة في مركز المعد الذي يعد من أكثر المراكز اهمية في لعبة الكرة الطائرة وهو يواجه حالياً تحدياً كبيراً نظراً لأنه سيخوض تجربة مع أحد الفرق المنافسة على جميع البطولات.

وبلغ كاظمة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد بعد حلوله في المركز الأول عن المجموعة الثانية.

