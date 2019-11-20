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تستضيف الكويت في الفترة من 13 الى 15 فبراير المقبل مسابقات الجولة الاولى من بطولة العالم للدراجات المائية لموسم 2020 بمشاركة لاعبين يمثلون 35 دولة.واكد نائب مدير الهيئة العامة للرياضة د. صقر الملا خلال مؤتمر صحفي عقد للاعلان عن البطولة التي تستمر حتى ديسمبر من العام المقبل وتختتم في الشارقة الحرص على دعم مبادرات الاندية والاتحادات الرياضية بما يسهم في دعم الحركة الاولمبية.واشاد الملا بالجهود الكبيرة التي قام بها نادي الرياضات البحرية في سبيل استضافة الكويت لهذه البطولة التي تشهد ست جولات - تستضيفها الكويت للمرة الاولى - والتي تدعم العلاقات مع منظمات الرياضات الدولية.من جانبه اكد رئيس مجلس ادارة نادي الرياضات البحرية محمد الزنكي خلال المؤتمر الحرص على خروج هذا الحدث العالمي المهم بصورة تليق بسمعة الكويت ومكانتها فضلا عن الارتقاء بالرياضة البحرية على الصعيد المحلي.من جهته قال امين السر العام للجنة الاولمبية حسين المسلم في كلمة مماثلة ان مثل هذه المنافسات العالمية تدعم رؤية اللجنة الاولمبية التي تسعى لتطوير مستوى الرياضات الاولمبية في الكويت.واضاف المسلم ان الكويت قادرة على استضافة مختلف البطولات العالمية لافتا الى العمل الجاد بغية النهوض بالرياضة الكويتية التي تزخر بالعديد من الرياضيين المميزين في كل الالعاب.من جانبه شدد المتسابق يوسف العبدالرزاق على ضرورة بذل المزيد من الجهود بغية الظهور بمستوى يليق وسمعة الرياضة الكويتية في هذا المحفل العالمي المهم.واضاف العبدالرزاق ان المسابقات ستشهد منافسات قوية نظرا الى المستوى المتميز للمشاركين مؤكدا الحرص على تحقيق مراكز متقدمة.

