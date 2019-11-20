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خسر منتخب الاولمبياد الخاص الكويتي اولى مبارياته امام نظيره المغربي اول من امس في الكأس الإقليمية الأولى للفلوربول المؤهلة للالعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص بالسويد 2021.وعلى الرغم من الخسارة بنتيجة 5 اهداف للاشيء فان الفريق الكويتي غلب على أدائه طابع الحماس بينما لعب نظيره المغربي بمهارة عالية واستحوذ على الكرة وتميز لاعبوه بالميل الى الهجوم.

ويعد حارس مرمى الفريق الكويتي نجم المباراة التي هي عبارة عن شوطين كل منهما 10 دقائق ويحكمها حكمان داخل الملعب بالاضافة الى ثالث خارجه وذلك في اطار التأهل للاولمبياد الخاص بالسويد. وأفاد مدير الرياضة والتدريب في الاولمبياد الخاص مصطفى السيد ان اعداد اللاعبين جرى خلال مدة اسبوع واحد قبل المنافسات خاصة وانها لعبة حديثة على المنطقة كلها.واوضح السيد ان اختيار اللاعبين يخضع لعدة اعتبارات منها القدرة على التحكم في الايدي وكذلك التوافق بين الايدي والارجل والامساك بالمضرب والتفكير والجري به هجوما ودفاعا وتمريرا.وذكر ان اختيار اللاعبين جرى من بين فريقي كرة القدم واليد بنادي الطموح الرياضي والذين شاركوا في بطولات ويعرفون مسابقات الاولمبياد الخاص ويتمتعون بلياقة بدنية عالية ومهارات استخدام اليدين والرجلين والتوافق بينهما.

