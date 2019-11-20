محلية

حقق الجواد مدباج العائد لمحمد الحمدان كأس الشهداء بعد فوزه في السباق الذي اقيم على مسافة 1800 متر ضمن منافسات الاجتماع الثالث لسباقات الخيل في نادي الصيد والفروسية، واحتل الجواد فلاش ميموري لوليد المطيري المركز الثاني وجاء الجواد الكابتن لعواض المطيري في المركز الثالث.وفاز الجواد وارد المرسالا لشافي العجمي بكأس مركز الجواد العربي ( بيت العرب) للخيل العربية الاصيلة من النتاج المحلي على مسافة 1400 متر، فيما تفوق الجواد هلا شمة لاسطبل دسمان بالشوط الرابع المخصص للنتاج المحلي على مسافة 1600 متر، والجواد المهتوي لاسطبل الدعية بالشوط الثاني المخصص للدرجة الثانية على مسافة 1800 متر كما فاز الجواد فؤاد لاسطبل الجفيدان بالشوط الاول المخصص للمبتدئات على مسافة 1000 متر.

