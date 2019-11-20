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انتصاران لـ «التنس» في «الخليجية»


تغلب المنتخب الكويتي على نظيره السعودي 3 – 0 ضمن منافسات بطولة الخليج لفئة الشباب «تحت 18 سنة» المقامة حالياً في البحرين، كما تفوق المنتخب الكويتي بالنتيجة ذاتها على البحرين ضمن منافسات فئة الناشئين تحت «14 سنة».
وفاز لاعب المنتخب الوطني يعقوب يوسف على البحريني عيسى القطان 6 – 0 و6 – 2، وحسين الشطي على البحريني جابر عبدالعال 6 - 1 و 6 - 3، وفي مباراة الزوجي فاز ثنائي الكويت المكون من اللاعبين عبدالوهاب العبدالله وزميله عبد الرزاق عبدال على ثنائي البحرين المكون من اللاعبين فارس التوبلي وزميله جابر عبدالعال بنتيجة 6 – 1 و 6- 0 .
وفي فئة الشباب، فاز نجم المنتخب الوطني بدر عنتر على السعودي عبد الله توفيق 6 – 2 و6 – 0 ، وعيسى قبازرد على السعودي محمد سعد الدين 6 -0 و 6-1، وفي مباراة الزوجي فاز ثنائي الكويت المكون من اللاعبين فهد الدوسري وزميله طلال عنتر على ثنائي السعودية المكون من اللاعبين سليمان المسفر وزميله عبد الله توفيق بنتيجة 6-2 ، 6-2 .


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