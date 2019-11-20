مال وأعمال

كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم عقيل العقيل أن حجم الاحتياطي العام للدولة بلغ بنهاية 30 سبتمبر 2019 ما قيمته 20.645 مليار دينار.

وأوضحت أن حجم السحب من الاحتياطي خلال الـ 5 سنوات الماضية بلغت 42.788 مليار دينار، مشيرة إلى أن إجمالي السحب في العام المالي 2014/2015 بلغ 10.911 مليارات دينار و12.793 ملياراً في 2015/2016 و8.7 مليارات دينار في 2016/2017 و6.68 مليارات في 2017/2018 و3.653 مليارات في 2018/2019.

ووفق الأرقام الصادرة فإن 2015/2016 كانت الأعلى في معدلات السحب من صندوق الاحتياطي العام، فيما كانت 2018/2019 الأقل بواقع 3.65 مليارات.

وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال برلماني حصلت «النهار» على نسخة منه حول المبالغ التي سحبت من الاحتياطي خلال 5 سنوات وأسباب السحب إلى أنها موزعة كما يلي إجمالي الفوائد المدفوعة على السندات الدولية في 5 أعوام بلغت 153 مليون دينار وفوائد السندات الإسلامية المستحقة «التورق» بلغت 75 مليون دينار وسندات الإسلامية «التورق» بلغت 1.085 مليار دينار والسندات المحلية المستحقة بلغت 5.36 مليارات وما تم تحويله إلى وزارة الدفاع بلغ 654 مليون دينار وما تم تحويله لسداد خسائر الخطوط الجوية الكويتية بناء على قانون خصخصة الكويتية قد بلغ 253 مليون دينار وما تم تحويله إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لسداد العجز الاكتواري بلغ 1.4 مليار دينار وما تم تحويله إلى حساب صندوق تحويل الأجيال القادمة والبالغ 10 % من إيرادات الدولة قد بلغ 313 مليون دينار بناء على القانون رقم 31/1978 وما تم تحويله إلى حساب الاحتياطي الأجيال القادمة ( نسبة 10 % من الإيرادات العامة للدولة بالإضافة إلى نسبة 15 % إضافية) للسنوات 2014/2015 ، 2015/2016 بناء على قانون الااحتياطي الأجيال القادمة قد بلغ 18.45 مليار دينار.

ولفتت الوزيرة في ردها على أسباب السحب من الاحتياطي العام والسند القانوني للسنوات الخمس الماضية أنه تم سحب مبلغ 14.868 مليار دينار لسداد عجز الميزانية (الفرق بين الايرادات النفطية والتمويل الشهري) بناء على قانون الموازنة.

وأوضحت الوزيرة أن صندوق الاحتياطي العام يمثل الأموال التراكمية الناشئة عن عجز أو فائض موازنة الدولة وذلك بعد تحويل المبالغ اللازمة من وإلى وزارة المالية أو جهات حكومية أخرى والتحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة بالإستناد إلى قانون الميزانية لكل سنة مالية.

ولفتت الوزيرة إلى أن حكومة الكويت تختص بمراقبة عملية تحويل الأصول إلى صندوق الاحتياطي العام لتديرها الهيئة العامة للاستثمار نيابة عن حكومة الكويت من خلال مكاتبها في الكويت أو الخارج.

وأضافت يقوم الاحتياطي بدفع المبالغ الخاصة باستثماراته وكذلك أي مدفوعات تتطلبها الدولة بناء على القوانين ذات الصلة وعليه فلا يمكن السحب من الاحتياطي العام بدون قانون.

وأكدت الوزيرة على أنه لا يوجد أي مبالغ مدفوعة بدون غطاء قانوني.

وحول الأسماء التي استفادت من المبالغ المسحوبة ، أشارت الوزيرة إلى وزارة المالية وصندوق احتياطي الأجيال والمؤسسة العامة للتأمينات والخطوط الجوية الكويتية ووزارة الدفاع وتغطية الاقراض المحلي والخارجي وفوائده.

