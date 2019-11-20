مال وأعمال

انهت البورصة تداولاتها أمس على ارتفاع المؤشر العام 22?36 نقطة ليبلغ مستوى 5771?2 نقطة بنسبة ارتفاع 0?39 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 173?5 مليون سهم تمت من خلال 7203 صفقة نقدية بقيمة 35?3 مليون دينار .

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8?56 نقطة ليصل إلى مستوى 4720?8 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?18 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 121 مليون سهم تمت عبر 4181 صفقات بقيمة 10?1 ملايين دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 29?06 نقطة ليصل إلى مستوى 6308?6 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 52?5 مليون سهم تمت عبر 3022 صفقة بقيمة 25?1 مليون دينار.

وكانت شركات (تجارة) و(آبار) و(سنام) و(عمار) و(الرابطة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أبيار) و(الإنماء) و(كابلات) و(أعيان) و(وطني) الأكثر تداولا.

