مال وأعمال

سجلت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال سبتمبر الماضي 44.1 مليار دولار، بنمو سنوي 0.69 في المئة عن مستواها بالشهر نفسه من العام الماضي البالغ 43.8 مليار دولار. وكشفت البيانات أن حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال سبتمبر السابق، توزعت بين 36.87 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و7.19 مليارات دولار سندات قصيرة الأجل. وأشارت البيانات إلى أنه رغم الاستقرار الشهري لحيازة الكويت إلا أنها تقدمت إلى المركز الثاني بدلاً من الثالث؛ نتيجة لخفض دولة الإمارات حيازتها إلى 37.3 مليار دولار، فيما حافظت السعودية على مركزها الأول عربياً باستحواذها على سندات بـ181.5 مليار دولار. وقد واصلت حيازة دولة الكويت من سندات الخزانة الأميركية استقرارها خلال سبتمبر السابق للشهر الثاني على التوالي، ورغم ذلك تقدمت إلى المركز الثاني عربياً؛ وفق بيان وزارة الخزانة الأميركية. وعالمياً، حلت اليابان بالمركز الأول مستحوذة على سندات بـ1.15 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ1.10 تريليون دولار، ويليهما المملكة المتحدة بـ346.2 مليار دولار.