عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: دانت السيناتورة الديموقراطية الاميركية اليزابيت وارن المرشحة للسباق الى البيت الأبيض، تبدل الموقف الأميركي من الاستيطان الاسرائيلي مؤكدة أنها ستلغيه اذا تم انتخابها. وقالت ان «هذه المستوطنات لا تنتهك القانون الدولي فحسب بل تجعل تحقيق السلام أصعب». من جهته قال مرشح الرئاسة السيناتور بيرني سناندرز ان المستوطنات الاسرائيلية غير شرعية مضيفا «مرة أخرى يعزل (الرئيس الاميركي دونالد) ترامب واشنطن لارضاء قاعدته المتطرفة». ومثل الكثير من تحركات ترامب المؤيدة لاسرائيل، فمن المرجح أن يلقى اعلان بومبيو بشأن المستوطنات قبولا من المسيحيين الانجيليين، وهم جزء مهم من قاعدة ترامب السياسية التي يعول عليها لمساعدته في الفوز بفترة ولاية ثانية في 2020.

