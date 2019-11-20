عربيات ودوليات

أثار قرار الولايات المتحدة بـ«شرعنة» الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة الكثير من الغضب، كونه ينتهك القانون الدولي وشرعة حقوق الانسان ويكرس احتلالا فاشيا، ما فتح باب التساؤلات بشأن «توقيت القرار» وعلاقته باستمرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، في منصبه.

وقبيل انتخابات الكنيست في سبتمبر الماضي، جدد نتانياهو تعهده بضم جميع المستوطنات في الضفة الغربية الى اسرائيل، قائلا: «بعون الرب، سنمد السيادة اليهودية الى جميع المستوطنات كجزء من أرض اسرائيل وجزء من دولة اسرائيل».

وجاء هذا التصريح تكرارا للوعد الذي سبق أن قدمه نتانياهو قبيل انتخابات الكنيست التي أجريت في أبريل الماضي، ما أتاح له حينئذ كسب مزيد من دعم الناخبين اليمينيين وسمح لحزبه «الليكود» بتحقيق فوز هش.

غير أن فشل جهود نتانياهو في تشكيل ائتلاف حاكم دفع كيان الاحتلال نحو انتخابات جديدة، ليأتي القرار الأميركي ليكون بمثابة «قبلة الحياة» ليدخل نتانياهو الى اللعب مجددا بورقة المستوطنات وقد يساعده على الاستمرار في منصبه.

كما أن القرار الأميركي يأتي بعد العملية الاسرائيلية الأخيرة، التي جرى خلالها اغتيال القيادي في حركة الجهاد، بهاء أبو العطا، وذلك قبل أسبوع من انتهاء المهلة المحددة لرئيس حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، لتشكيل الحكومة الجديدة.

ويقول محللون ان نتانياهو الملاحق بقضايا فساد في المحاكم الاسرائيلية، قد وجد في هذه العملية حيلة لارباك مساعي غريمه غانتس في تشكيل حكومة، وفرض نفسه من جديد على هرم السلطة. وفي خضم هذا الوضع المعقد، قد تكون عملية الاغتيال بمثابة طوق نجاة سياسي لنتانياهو الذي يدرك جيدا أن الخروج من باب المقر الحكومي يعني الذهاب مباشرة الى المحاكم وربما السجن في حال ادانته.

