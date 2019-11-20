عربيات ودوليات

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عواصم – الوكالات: حذر الاردن من خطورة تغيير الولايات المتحدة موقفها ازاء المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مؤكدا رفضه وادانته لهذه المستوطنات التي تقتل حل الدولتين. وشدد وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي في تصريح صحافي على ان تغيير الولايات المتحدة موقفها من شأنه التأثير على جهود تحقيق السلام في وقت تواجه فيه العملية السلمية تحديات غير مسبوقة نتيجة السياسات والممارسات الاسرائيلية التي تقتل كل فرص حل الصراع.وقال ان «تكريس الاحتلال وظلمه وخرق قرارات الشرعية الدولية لن يحققا سلاما ولن يضمنا امنا واستقرارا» مضيفا ان «المستوطنات الاسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واخرها قرار مجلس الامن 2334».

واكد الصفدي ان المستوطنات اجراء احادي مدان مرفوض يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة وان لا شيء يغير حقيقة لاشرعية المستوطنات التي اتفق المجتمع الدولي على ادانتها. وشدد على ضرورة اطلاق تحرك دولي عاجل وفاعل لحماية ما تبقى من فرص السلام على اساس حل الدولتين قبل ان تجعله الانتهاكات الاسرائيلية وما تسعى لفرضه من حقائق لاشرعية جديدة على الارض مستحيلا.

من جهتها جددت مصر موقفها تجاه المستوطنات باعتبارها «غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي». وشدد المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في بيان على التزام بلاده ازاء قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بعدم قانونية وضعية المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية.

الى ذلك دانت جامعة الدول العربية «بأشد العبارات» امس تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن تراجع ادارة بلاده عن موقفها تجاه المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مؤكدة أن تغيير الموقف الاميركي يقوض أي احتمال للسلام. واعتبر الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بيان تغيير موقف الادارة الأميركية تجاه المستوطنات الاسرائيلية «تطورا بالغ السلبية».وحذر من أن هذا التغيير «المؤسف» في الموقف الأميركي «من شأنه أن «يدفع جحافل المستوطنين الاسرائيليين الى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين». واوضح ابو الغيط ان التغيير في الموقف الاميركي «يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم على انهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أميركي». وأكد أن القانون الدولي «يصيغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها» مشددا على أن «الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية يظل احتلالا يدينه العالم أجمع».

بدوره أكد البرلمان العربي امس رفضه «القاطع» لاعلان بومبيو. واعتبر رئيس البرلمان د. مشعل السلمي أن هذا الاعلان «يعد باطلا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني» محذرا من «تبعاته الخطيرة وعواقبه الوخيمة على النظام الدولي».

