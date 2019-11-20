عربيات ودوليات

بروكسل- أنقرة – كونا: أكد الاتحاد الاوروبي موقفه الثابت بشان عدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية. وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني في بيان لها «جميع الانشطة الاستيطانية غير قانونية وفقا للقانون الدولي». واضافت ان الانشطة الاستيطانية تؤثر سلبا في تطبيق حل الدولتين وتحقيق فكرة السلام الدائم. ودعت موغريني بالنيابة عن الاتحاد الاوروبي اسرائيل بوقف جميع انشطتها الاستيطانية «تنفيذا لالتزاماتها كقوة محتلة».واكدت ان الاتحاد الاوروبي سيستمر في دعم الجهود لاستئناف المفاوضات الخاصة بحل الدولتين. وجاء الموقف الاوروبي بعد ساعات من اعلان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية «غير متسقة والقانون الدولي». وفي أنقرة انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو امس تصريح وزير الخارجية الأميركي ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن أوغلو قوله «لا توجد أي دولة فوق القانون الدولي» معتبرا ان «التصريحات التي تتضمن فرض الأمر الواقع لن تكون لها أي صلاحية من ناحية القانون الدولي».

