عربيات ودوليات

القدس المحتلة - أ ش أ: هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أمس، ثلاثة منازل في محافظتي القدس والخليل ليرتفع الى 228 عدد المنازل التي هدمها الاحتلال في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي.

وفي الخليل هدمت قوات الاحتلال، منزلين في مخيم العروب، بحجة عدم الترخيص، وقالت مصادر فلسطينية، ان قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وشرعت بهدم منزل المواطن خالد خنا ومنزل شقيقه نبيل، الواقعين في منطقة البص على اطراف المخيم، وتبلغ مساحة كل منهما 200 متر مربع. وأضافت المصادر، أن قرار الهدم صدر منذ اكثر من عام، وتم الاستئناف لدى المحكمة الاسرائيلية لكن دون جدوى.

وفي القدس المحتلة، هدمت قوات الاحتلال، منزلا في جبل المكبر جنوب شرق المدينة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس ترافقها قوات معززة من جيش الاحتلال، داهمت منطقة دير السنة في جبل المكبر، وهدمت منزلا يعود للمواطن فؤاد غروف من أريحا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال حاصرت المنطقة المحيطة بالمنزل المستهدف ومنعت المواطنين من التواجد في المكان. وبحسب منظمات حقوقية محلية ودولية، هدمت سلطات الاحتلال، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر المنصرم 225 منزلا في الضفة بما فيها القدس المحتلة.

ومع أن «البناء بدون ترخيص» يبدو أنه مبرر وحيادي الا أنه في حقيقة الأمر أبعد ما يكون عن الحيادية، حيث أن لجان التخطيط الاسرائيلية تقصي الفلسطينيين بشكل ممنهج من مخططات التنظيم والبناء بالاضافة الى التكاليف العالية التي يتطلبها الحصول على ترخيص.

ويمثل هدم المنازل، ركنا أساسيا في سياسة الارهاب الاسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين واخراجهم من مدينتهم ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقى البطيء.

وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق.

