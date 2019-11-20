عربيات ودوليات

غزة – الوكالات: وصفت حركة المقاومة الاسلامية «حماس» تصريحات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بأنها «استمرار للسياسة الأميركية في دعم الاحتلال وتنفيذ بنود صفقة القرن» مضيفة أنها تشكل غطاءً رسميا وشرعنة لانتهاكات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني. الى ذلك دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الاسلامي الى انهاء الانقسام، ردا على قرار واشنطن بشأن المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة. وفي هذا السياق طالب المجلس الوطني الفلسطيني امس بتقديم شكوى الى محكمة العدل الدولية ضد ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لفتواها بعدم مخالفة الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة القانون الدولي. وقال المجلس في بيان من مقره في العاصمة الاردنية عمان ان الاعلان الاميركي يشكل اعتداء جديدا على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستمرارا للعدوان الذي تقوده ادارة ترامب منذ حوالي سنتين على حقوق الشعب الفلسطيني. ووصف البيان اركان ادارة الرئيس ترامب بأنهم شركاء للاحتلال في انتهاكاته للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة خاصة قرار مجلس الامن رقم 2334 فضلا عن انتهاكها لاتفاقية جنيف الرابعة ومخالفتها للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي اعتبرت كل اشكال الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة باطلة وغير شرعية. واضاف ان الاعلان الاميركي يشكل ايضا جريمة حرب بموجب ميثاق روما لعام 1998 ويجب محاسبة من يدعم ويعترف بشرعيته.