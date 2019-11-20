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بغداد- الوكالات: تواصلت امس الاحتجاجات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من المحافظات العراقية الاخرى لتدخل يومها الـ26 رغم اتفاق كتل سياسية البلاد على خارطة اصلاحات. وذكر شهود عيان ان المتظاهرين وبينهم اعداد كبيرة من طلبة المدارس والجامعات توافدوا مجددا على ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد لينضموا الى المئات من المعتصمين هناك في اصرار واضح على مواصلة الحراك الهادف لإسقاط الحكومة. واوضحوا ان قوات الشرطة وجهاز مكافحة الشغب واصلت هي الاخرى قطع جسور الجمهورية والسنك والاحرار لمنع عبور المحتجين الى المنطقة الخضراء ومكتب رئيس الوزراء على الجانب الاخر من بغداد.

وفي بقية المحافظات ذكر ناشطون ان الاحتجاجات لا تزال مستمرة بذات الوتيرة فضلا عن استمرار الاضرابات في معظم الدوائر الحكومية لاسيما في محافظتي ذي قار والمثنى. وتوقفت عمليات تصدير النفط من جنوب العراق اثر اغلاق المحتجين لميناء خور الزبير بمحافظة البصرة الجنوبية واستمرار غلق الطرق المؤدية الى حقول النفط هناك كما اغلق محتجون في محافظة ذي قار شركة نفطها فقد رفض المحتجون في محافظة البصرة العراقية الجنوبية انهاء اغلاقهم لميناء ام قصر الرئيسي الجنوبي مواصلين اعتصامهم أماما بوابات الميناء الواقع جنوبي المحافظة ما تسبب في توقف عمليات النقل فيه. كما قطع المتظاهرون الطرق المؤدية إلى المواقع والحقول النفطية في البرجسية وبئر 20 بإتجاه حقول الزبير والرميلة في البصرة فيما توقفت عمليات تصدير النفط في ميناء خور الزبير الواقع في ناحية خور الزبير غربي البصرة بعد اغلاق المحتجين للطرق المؤدية للميناء. ونقلت محطات تلفزة عراقية محلية ومواقع التواصل الاجتماعي مشاهد اخرى مشابهة في كربلاء والنجف وميسان وواسط وسفوان.

ويأتي ذلك رغم اتفاق 12 كتلة سياسية على وضع خارطة اصلاحات بهدف تلبية مطالب المحتجين على ان تنفذ في سقف زمني لا يتجاوز 45 يوما وبخلافه فان تلك الكتل ستعمل على سحب الثقة من حكومة عادل عبد المهدي او الدعوة لانتخابات مبكرة. وتضمنت خارطة الطريق اقرار قوانين مهمة ومحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين واجراء تعديل وزاري مهم بعيدا عن المحاصصة الحزبية وهو الامر الذي كشف عنه المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي قائلا ان عبد المهدي سيتوجه قريبا الى البرلمان لعرض تعديله الوزاري.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الحديثي القول ان عبد المهدي سيقدم قائمة التعديل الوزاري لعدد من الوزارات الخدمية والاقتصادية بهدف تحسين الاداء الوزاري استجابة لمطالب المتظاهرين على المستوى المعيشي والخدمي.

