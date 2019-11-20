عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: هدد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة على استعداد لفرض عقوبات على أي مسؤولين عراقيين، يثبت فسادهم إضافة للذين اشتركوا في قتل وإصابة المحتجين السلميين.

وقال بومبيو للصحافيين في وزارة الخارجية «لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتسبب المسؤولون الفاسدون في معاناة العراقيين».

وتابع «الولايات المتحدة ستستخدم سلطتها القانونية لفرض عقوبات على أفراد فاسدين يسرقون ثروات العراقيين وأولئك الذين يقتلون ويصيبون المحتجين السلميين».

وقُتل 315 شخصاً على الأقل منذ بدء احتجاجات حاشدة في بغداد وجنوب العراق أول أكتوبر وهي أكبر مظاهرات منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003. وأفاد بومبيو أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الأحداث في العراق.

