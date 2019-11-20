عربيات ودوليات

جنيف- أ. ف. ب: كشفت دراسة للامم المتحدة ان السلطات الاميركية تحتجز لاسباب متعلقة بالهجرة اكثر من مئة الف طفل بينهم قصّر محتجزون مع ذويهم.

وقال مانفريد نوفاك وهو احد ابرز معدي «دراسة الامم المتحدة العالمية بشأن الاطفال المحرومين من الحرية» ان «الرقم الاجمالي للمحتجزين حاليا يبلغ 103 آلاف».

وكشف نوفاك لوكالة الصحافة الفرنسية انه تم التوصل لهذا الرقم بناء على احدث بيانات رسمية متوفرة وكذلك من مصادر اخرى «ذات مصداقية كبيرة».

ووفق الدراسة التي نشرت الاثنين فان 330 ألف طفل على الاقل من 80 بلدا محتجزون عالميا لاسباب متعلقة بالهجرة، ما يعني ان الولايات المتحدة تحتجز نحو ثلث العدد الاجمالي لهؤلاء الاطفال.

وقال نوفاك للصحافيين في جنيف ان «احتجاز الاطفال لاسباب متعلقة بالهجرة لا يمكن ان يعتبر على الاطلاق انه يصب في صالح الاطفال. هناك دائما بدلائل متوفرة».

واوضح ان رقم الـ 103 آلاف يشمل الاطفال الذين وصلوا الى الحدود الاميركية لا يرافقهم ذووهم، كما واولئك المحتجزين مع اقاربهم واولئك الذين تم فصلهم عن ذويهم تمهيدا للاحتجاز.

