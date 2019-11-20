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طهران- الوكالات: قتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن في إيران حيث تواصلت الاضطرابات التي اندلعت على خلفية رفع سعر الوقود، على الرغم من قطع الانترنت في البلاد والعديد من التوقيفات. ونتيجةً لهذا التعتيم بات من الصعب معرفة الوضع الفعلي في جميع أنحاء البلاد وعدد الضحايا بعد أربعة أيام من أعمال العنف.

وانتشر في طهران صباح امس العشرات من عناصر مكافحة الشغب في عدة مواقع وإلى جانبهم خراطيم مياه. وتشهد محطتا وقود محترقتين على العنف الذي مر من شرق العاصمة. ولم تسمح الشرطة التي كانت تقوم بحراسة المكان للصحافيين بالتصوير أو أخذ لقطات فيديو للموقع. وفي غرب العاصمة، شاهد صحافيون من وكالة الصحافة الفرنسية مركزاً للشرطة ولوحاً إعلانيا ضخما مرفوعاً فوق طريق سريع محترقين أيضا وعلى مقربة محطة دراجات هوائية مجانية تعرضت للتكسير والتخريب.

وطلب المتحدث باسم السلطات القضائية غلام حسين اسماعيلي «من الشعب إبلاغ قوات الأمن والسلطات القضائية عن المحرضين والمخربين ومن ارتكبوا جرائم». وتحدث اسماعيلي، بدون أن يعطي عدداً محدداً، عن توقيف أشخاص قاموا بحرق مساجد أو مصارف، وفق ما نقلت عنه وكالة «ميزان» التابعة للجهاز القضائي، وتوقيف «أفراد زودوا وسائل إعلام أجنبية وأعداء» للجمهورية الإسلامية «بمقاطع فيديو ومعلومات».

وليل الاثنين الثلاثاء، ذكرت وكالتي «إسنا» و«فارس» الإيرانيتين أن ثلاثة من عناصر قوات الأمن قتلوا «بالسلاح الأبيض» بعد نصب كمين لهم من قبل «مثيري شغب» في محافظة طهران غرب العاصمة. ويصل بذلك عدد القتلى الرسمي إلى خمسة منذ بدء الاضطرابات في إيران.

وقتل 6 أشخاص آخرين على الأقل بحسب معلومات نشرتها وكالات إيرانية بدون إرفاقها عموماً بمصدر وبتفاصيل. ويجري الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن عدد قتلى أعلى من ذلك بكثير.

وبث التلفزيون الرسمي مشاهد جديدة للاضطرابات قال إنها في مدينة أنديمشك في جنوب غرب البلاد. وأظهرت المقاطع رجلاً يحمل رشاشاً ويطلق النار منه عدة مرات فيما كان عشرات الشبان يرمون الحجارة. وبدأت الاحتجاجات الجمعة بعد ساعات من الإعلان عن تعديلات في الدعم لأسعار الوقود، تهدف إلى مساعدة العائلات الأكثر حاجة لكن تترافق مع رفع كبير لأسعار البنزين. وأوقف مئات الأشخاص على اثر الاحتجاجات وفق معلومات نشرتها الصحافة الإيرانية. وتأتي هذه الاحتجاجات قبل أشهر من انتخابات برلمانية مقررة في فبراير وفي ما تمر إيران بانكماش اقتصادي خطير ناتج عن الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني وإعادتها فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران.

