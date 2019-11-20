عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: أرجأ مجلس النواب اللبناني امس جلسة تشريعية للمرة الثانية بسبب «الظروف الاستثنائية» في البلاد وعدم اكتمال النصاب لعقدها. وقال امين عام المجلس عدنان ضاهر في بيان «بعد ارجاء الجلسة بعد ساعتين من الانتظار موعد انتخاب اعضاء اللجان النيابية لم يكتمل النصاب». وأضاف «بعد التشاور بين اعضاء مكتب المجلس.. ان هيئة مكتب مجلس النواب بناء على احكام النظام الداخلي وبما ان الظروف الاستثنائية الحاضرة ولاسيما الامنية منها حالت دون انعقاد المجلس لاتمام عملية انتخاب اللجان وبناء على سوابق اعتمدها المجلس النيابي تقرر اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع اعضائها الحاليين».

وأشار إلى ارجاء الجلسة التشريعية لموعد يحدد فيما بعد حيث كان من المقرر ان يجرى انتخاب اميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية بالإضافة إلى دراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال من بينها قانون العفو العام الذي اثار اعتراض المتظاهرين.

وقام المتظاهرون بسد كل المنافذ والطرق المؤدية لمبنى البرلمان لمنع النواب من المشاركة في الجلسة التشريعية المقررة علما بان عددا من الكتل النيابية والنواب المستقلين قد اعلن منذ الاثنين الامتناع المشاركة في الجلسة. وشهدت المظاهرات تصادمات محدودة مع القوى الأمنية لمنع المحتجين من التقدم نحو البرلمان ومحاولة فتح الطرق امام من يرغب من النواب التوجه الى البرلمان.

في غضون ذلك اكد الرئيس اللبناني ميشال عون انه سيحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة فور انتهائه من المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية لازالة العقبات امام هذا التشكيل وتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف منعا لحصول فراغ حكومي في البلاد.

وقالت الرئاسة اللبنانية امس في بيان ان عون ابلغ المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش استمراره في بذل الجهود والاتصالات «لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة اضافة الى ممثلين عن الحراك الشعبي».ولفت عون الى ان الاوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجا مشيرا الى عودة المصارف للعمل بالتنسيق مع مصرف لبنان وبعد توفير الامن اللازم للعاملين فيها. وجدد الرئيس عون تمسك لبنان بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1701 بالتعاون مع القوات الدولية لتطبيقه كاملا على رغم الخروقات الاسرائيلية المستمرة.

