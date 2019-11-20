أول النهار

بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد برسالة الى اخيه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء هذا نصها: يسرنا ان نعرب لسموكم عن خالص تمنياتنا لكم بدوام الصحة وموفور العافية وبعد.

فلقد تسلمنا بكل التقدير رسالة سموكم الكريمة المتعلقة بأمرنا بتعيين سموكم مجددا رئيسا لمجلس الوزراء وبتكليفكم بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة واعتذاركم عن هذا التعيين بسبب حرصكم على تبرئة ذمتكم امام القضاء وفق ما جاء في رسالة سموكم المؤرخة في 18 نوفمبر 2019.

ولقد كنا نتمنى قبول هذا التعيين والاستمرار برئاسة مجلس الوزراء غير اننا وامام ما ابديتموه تجاه هذا الامر فإننا نقدر رغبة واعتذار سموكم. ان مابذلتموه سموكم طوال فترة رئاستكم للوزارة من جهود مخلصة ومن تحمل لأعبائها وما ابديتموه من تفان واخلاص في خدمة الوطن العزيز ومن عمل دؤوب لرفع مكانته وشأنه لهو محل اشادة وتقدير وثناء الجميع فلقد وفيتم وكفيتم سموكم وسيظل ذلك مسطرا في سجل وذاكرة الوطن وشاهدا على ذلك.

سائلين الباري جل وعلا ان يوفق الجميع ويسدد الخطى لكل مافيه خير الوطن الغالي وعزته وتحقيق كل ماننشده له من نمو وتقدم ونهضة وازدهار.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برسالة الى سمو الشيخ جابر المبارك هذا نصها: يطيب لنا أن نبعث لسموكم ببالغ الشكر والامتنان على ما بذلتموه من جهود مضنية بكل إخلاص وتفان لأجل خدمة وطننا الغالي الكويت طوال فترة رئاستكم لمجلس الوزراء مقدرين في هذا المقام تحملكم الأمانة الكبيرة ومساعيكم الحميدة وما حققتموه من إنجازات طيبة حازت ثقة أميرنا المفدى واستحسان الجميع.

وإذ يسرنا أن نتقدم لسموكم بوافر الثناء على مسيرتكم المشرفة التي حققت المزيد من التقدم والنماء ودعمت مسيرة الخير في خدمة الوطن فإننا نسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعل التوفيق والسداد حليفكم وأن يديم عليكم موفور الصحة وتمام العافية وأن يحفظ لكويتنا الحبيبة أمنها ورخاءها وان تعتلي مكانة مرموقة جديرة بما يستحقه أهلها الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد حفظه الله وأبقاه راعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني.

واحتفل في قصر بيان صباح أمس بتسلم سمو الأمير أوراق اعتماد كل من السفير عثمان ليبي محمد جوهر سفيرا لجمهورية سريلانكا الديموقراطية الشعبية والسفير لويس الونسو جاليانو سفيرا لجمهورية هندوراس والسفير الدكتور كريستيان تيودور سفيرا للاتحاد الاوروبي والسفير كونستانتينوس بيبريجوس سفيرا لجمهورية اليونان وذلك كسفراء لبلادهم لدى الكويت.

حضر مراسم الاحتفال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب سموه أحمد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله.

